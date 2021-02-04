РИАМО - 4 фев. Власти столицы сдадут предпринимателям 129 нежилых помещений на льготных условиях, срок аренды — до 10 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Объекты представлены на городских аукционах. Поучаствовать в них могут только представители малого и среднего бизнеса. Площадь помещений составляет от 9,9 до 437,5 квадратных метра.

«В прошлом году на льготных условиях город сдал в аренду малому и среднему бизнесу 620 нежилых помещений площадью 69,7 тысячи квадратных метров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Цена годовой аренды начинается от 1 тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. В данный момент заявки принимают по всем объектам.

«Больше всего помещений по сниженной ставке представлено на юге Москвы — 29 объектов», — добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.