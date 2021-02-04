РИАМО - 4 фев. Количество постоянных пользователей каршеринга в Москве за пять лет возросло до более чем 1 миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пять лет назад в Москве заработал каршеринг. Теперь уже сложно представить, как мы без него жили», – написал Собянин в Twitter.

Он отметил, что в 2015 году в столице было доступно 350 автомобилей, а количество пользователей составляло порядка 30 тысяч водителей. Теперь же у сервиса имеется свыше 25 тысяч автомобилей.

Каршеринг представляет собой вид краткосрочной аренды машины с поминутным тарифом. В основном его используют для коротких внутригородских поездок. В систему столичного каршеринга входят операторы «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar, Youdrive, Rentmee, Lifcar.

Цена аренды авто зависит от оператора и класса машины. Она составляет от 3 до 20 рублей в минуту. Преимуществом данного вида транспорта является то, что водителю не надо тратить деньги на парковку, бензин, страховку, мойку транспорта и его содержание.