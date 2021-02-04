РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. В подмосковных Люберцах с 15 октября 2020 года свыше девяти тысяч человек оформили дорожные аварии в Центре помощи при ДТП, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий посетил Центр помощи при ДТП. Он был открыт на базе региональной общественной организации «Союз БДД» при поддержке ГУРБ и управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в октябре 2020 года.

«Более девяти тысяч участников ДТП, из них - порядка семи тысяч люберчан, смогли оформить дорожно-транспортные происшествия по упрощенной схеме с помощью специалистов Центра помощи при ДТП городского округа Люберцы. Это существенно снизило нагрузку на ГИБДД: лишь 26% ДТП оформляются нарядами Госавтоинспекции, остальные 74% ложатся на сотрудников центра», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что всего в Московской области работают семь подобных центров. Их сотрудники оказывают информационно-правовую поддержку водителям и пешеходам, ставшим участниками ДТП, помогают в фотофиксации и оформлении необходимых документов.

Центры помощи при ДТП организуют в муниципалитетах с высокой транспортной загрузкой. В Люберцах он находится по адресу: Люберцы, поселок Калинина, дом 90.