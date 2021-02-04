РИАМО - 4 фев. Стартовало голосование на международном конкурсе «Европейское дерево года», поддержать российское дерево на конкурсе призвали всех жителей страны, в том числе жителей Подмосковья, сообщается на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

От России в конкурсе участвует древний платан из Республики Дагестан. Голосование проходит с 1 по 28 февраля.

«Россия принимает участие в конкурсе в четвертый раз. Первое участие в 2018 году сразу ознаменовалось попаданием нашего номинанта, могучего дуба из Белгородской области, в число призеров. Мы заняли почетное третье место. В 2019 году Абрамцевский дуб из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево занял второе место», — говорится в сообщении.

В 2020 году «Одинокий тополь» из степей Калмыкии снова оказался в тройке лидеров, став бронзовым призером.

Проголосовать на конкурсе в этом году можно по ссылке: https://www.treeoftheyear.org/ru. Инструкцию по голосованию можно посмотреть на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Конкурс «Европейское дерево года» проходит с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. В 2020 году в нем приняли участие около 350 тысяч человек. Важно отметить, что данный конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте дерева, а, прежде всего, на его истории и его связи с людьми. Главная цель – подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии.