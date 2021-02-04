РИАМО - 4 фев. Здание детской музыкальной школы в подмосковном городе Куровское должны капитально отремонтировать в 2021 году, сейчас идет поиск исполнителя работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт Куровской детской музыкальной школы в Орехово-Зуевском городском округе», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Электронный аукцион на выполнение работ пройдет в Единой информационной системе в сфере закупок.

Куровская детская музыкальная школа - филиал МУДО «Ликино-Дулевская детская школа искусств». Она находится по адресу: город Куровское, Школьная улица, дом 1.

Капитальный ремонт пройдет в рамках национального проекта «Культура». Школа включена в государственную программу «Культура Подмосковья» и финансируется за счет бюджета. Ремонт должны завершить в текущем году.