РИАМО - 4 фев. С начала 2021 года по подмосковным квадромаршрутам прокатились более 1,7 тысячи туристов, 24 маршрута открыты в девяти городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Квадротуризм представляет собой один из популярных видов отдыха, которые развиваются на территории региона.

«Самыми популярными стали квадромашруты в Дмитрове, Мытищах и Сергиевом Посаде», – говорится в сообщении.

Всего же маршруты располагаются в девяти городских округах, а именно в Егорьевске, Истре, Коломне, Мытищах, Серпухове, Одинцовском, Рузском, Сергиево-Посадском и Дмитровском округах.

Работа трасс не прекращается ни в один из месяцев года. Они предназначаются для кроссовых мотоциклов, квадроциклов, баги и снегоходов. По маршрутам могут ездить начинающие и профессиональные водители транспортных средств.

Маршруты прошли проверку и готовы готовы для комфортного отдыха. Они не пересекают частные территории и интересы других любителей активного отдыха.

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