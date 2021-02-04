РИАМО - 4 фев. В Подмосковье развернули более 190 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса в поликлиниках, к марту их количество планируется увеличить до 220, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу пункта вакцинации от коронавируса в торговом центре 4Daily в Мытищах.

«Вакцинация - бесплатная и добровольная! Никто никого делать прививки не заставляет. Но люди сами должны понимать, что это надежный способ защитить от вируса себя, своих родных, всех окружающих.Мы стараемся максимально удобно организовать вакцинацию в Московской области, сделать ее доступной для наибольшего количества жителей», - сказал Воробьев.

В ТЦ 4Daily работают специалисты Мытищинской городской клинической больницы, им оказывают помощь волонтеры. Вакцинация проводится в будние дни с 12 до 20 часов, в субботу с 12 до 18 часов для всех желающих в возрасте от 18 лет. Сделать прививку можно без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Пункт рассчитан на прием более 100 человек в день.

«Сначала у нас был здесь передвижной пункт, а сейчас решили сделать стационарный. Вокруг находятся густонаселенные районы, в них живут 50 тысяч человек, людям удобно вакцинироваться в торговом центре. Пункт оснащен так же, как в поликлинике, в нем постоянно будут находиться медики», - сказал главный врач Мытищинской ГКБ Андрей Третьяков.

Для вакцинации используется препарат «Спутник V». Укол противопоказан беременным и кормящим матерям, людям с аллергией на компоненты вакцины, с повышенной температурой, инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями.

«Решение о вакцинации принимаем после осмотра пациента. Существуют заболевания, при которых не стоит делать прививку от коронавируса. Например, приходил пациент с обостренным нейродермитом, я ему написал медицинский отвод», - сказал врач-терапевт центра здоровья Мытищинской городской поликлиники №2 Сергей Лоиков.

Вакцина вводится внутримышечно в два этапа, вторая инъекция производится на 21-й день после первого укола. Для напоминания о дате повторной инъекции действует функция СМС-информирования.

«О пункте вакцинации в торговом центре 4Daily я узнал из интернета и сразу решил сделать прививку. Затем обязательно пойду на второй укол. Много моих друзей и знакомых переболели ковидом, иногда с осложнениями. По их высказываниям, это ни с каким гриппом не сравнится. Для меня очень важно обезопасить не только себя, но и родных, близких», - рассказал житель Мытищ Валерий Понизник.

Активная фаза вакцинации населения от коронавируса началась в январе. Всего в Московской области планируется привить 3,6 миллиона человек.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

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- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье увеличат до 220. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».

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