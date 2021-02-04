РИАМО - 4 фев. Городские службы проводят сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов в столице, сообщается в Instagram-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится до утра пятницы. Прирост снега составит 4-6 сантиметров, местами возможна гололедица.

«По мере выпадения осадков коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров и проведет повторную противогололедную обработку. Цикл работ повторят несколько раз», — говорится в сообщении.

В уборке снега задействовано необходимое количество коммунальной техники, средств малой механизации и бригад ручной уборки. Особое внимание уделяют опасным участкам на МКАД и в новой Москве. Там организовано дежурство тягачей.

Пешеходов призвали быть внимательными на улицах, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не мешать спецтехнике в уборке снега.

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