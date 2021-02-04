РИАМО - 4 фев. Несмотря на пандемию коронавируса, Москва на треть увеличила объемы оказания медпомощи онкобольным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Количество посещений в стационарах онкобольных, оказания стационарной помощи не уменьшилось, а увеличилось более чем на треть. Это произошло, потому что мы в 2019 году приняли решение о создании мощных онкологических центров», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в столице на данный момент создано шесть онкологических центров. В городе есть необходимые лаборатории и стационары. На сегодняшний день это направление в медицине продолжает активно развиваться.

«За прошедший год были закуплены сотни единиц современного оборудования, созданы профильные лаборатории, которые позволяют настраивать индивидуальную помощь», - заключил Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столица стала первым регионом в России, который воспользовался технологией закупок медицинской техники по контрактам жизненного цикла. Всего город закупил более 6 тысяч единиц медтехники.​