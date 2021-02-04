РИАМО - 4 фев. В здании Северного речного вокзала Москвы в четверг состоялось открытие выставки, на которой представлены работы арт-группы «Сезон», передает корреспондент РИАМО.

«Это одна из наших целей, чтобы Северный речной вокзал исполнял не только транспортную функцию, но и был местом притяжения, социально значимым объектом <…>. 8 декабря мы пригласили художников из арт-группы «Сезон», <...> они рисовали Северный речной вокзал», — сказала советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Елена Еремина.

Главный руководитель спецпроектов музея транспорта Москвы Софья Симакова отметила, что Северный речной вокзал становится важной точкой в культурной жизни города.

«Эта выставка посвящена архитектуре Северного речного вокзала. <...> Художники запечатлели особенные места и ракурсы этого здания», — сказала Симакова.

Посмотреть экспозицию можно бесплатно, но при себе для посещения необходимо иметь маску и перчатки.

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли после комплексной реконструкции для посетителей 5 сентября 2020 года. Реставрация шла два года. Большинство деталей просто реставрировали, а утраченные — восстанавливали по сохранившимся фото. Над реставрацией вокзала работали порядка 400 архитекторов.

Территория вокзала позволяет отдыхать на нем в любое время года. На крыше установлена смотровая площадка, с которой можно посмотреть на Химкинское водохранилище. А также для посетителей доступны исторический зал ожидания и регулярно обновляемая выставка Музея транспорта Москвы.