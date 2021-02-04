РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Ход проведения прививочной кампании от коронавирусной инфекции в городском округе Люберцы и другие актуальные вопросы здравоохранения обсудили на очередном заседании рабочей группы Общественной палаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании участвовали депутат Госдумы Лидия Антонова, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, представители окружного совета, администрации округа, руководство Люберецкой областной больницы.

«За весь период пандемии коронавирусом заболели 5 729 жителей, на амбулаторном лечении находятся 929 человек. Снижение роста заболеваемости составило 10-15%. Тем не менее, служба неотложной помощи продолжает работать в прежнем режиме: терапевты оперативно выезжают на дом к пациентам, берут мазок и выдают лекарства. Деятельность ковидных центров не приостановлена, вопросов с лекарственным обеспечением не возникает», - сказала замглавврача Люберецкой областной больницы Алла Шаталова.

Для того, чтобы остановить рост заболеваемости, в округе активно ведется кампания по вакцинации жителей. В городском округе организована работа девяти стационарных прививочных пунктов, из них восемь в поликлиниках и один в ТЦ «Орбита».

По словам исполняющей обязанности замглавврача по поликлинической работе ЛОБ Ольги Шведчиковой, городской округ Люберцы – первый в Подмосковье по количеству развернутых прививочных пунктов.

«Мы запланировали привить от коронавируса порядка 60% населения округа, это примерно 151 тысяча человек. На сегодня вакцину получили порядка 5 тысяч жителей и, в основном, это сотрудники медицинских и образовательных учреждений, жители старше 65 лет. Также к нам поступают заявки на вакцинацию от предприятий. Сегодня, например, мобильная бригада по заявке выехала в Дом ветеранов», - отметила Шведчикова.

Помимо этого, рабочая группа обсудила перспективы развития системы здравоохранения округа, в частности ремонт медучреждений. По словам главного врача ЛОБ Дмитрия Семенцова, медицинская помощь будет доступнее жителям округа.

«В ближайшие два года в ряде поликлинических отделений Люберецкой областной больницы будет проведен капитальный ремонт помещений, заменено лифтовое хозяйство. Все это положительно скажется на развитии системы оказания поликлинической и стационарной помощи жителям», - отметил Семенцов.