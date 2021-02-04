РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. Жители подмосковного Красногорска смогут задать вопросы депутату Мособлдумы Галине Уткиной 5 февраля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Пятого февраля в рамках региональной недели депутат Мособлдумы Галина Уткина проведет прием граждан», - говорится в сообщении.

Встреча пройдет в приемной местного отделения «Единой России» по адресу: Красногорск, улица Лесная, 9.

«Учитывая необходимость соблюдения ограничительных мер, просьба предварительно записаться на прием по телефонам: 8(495)994-56-19, 8(925)499-41-00», - заключается в сообщении.



