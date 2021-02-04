РИАМО - 4 фев. По мнению врача АО «Медицина» Григория Демяшкина, самым эффективным методом диагностики рака является иммуногистохимическое исследование, использующееся для рассмотрения клетки и проверки насыщения ее кислородом, сообщает Nation News.

C целью исследования берется материал, полученный у пациента во время биопсии или хирургического вмешательства. Затем в материале определяется белковый состав и скорость деления клеток. Если последнее имеет высокую скорость, наличие онкозаболевания становится более вероятным.

«Метод используется для определения происхождения опухолей, источника метастазирования, типа опухоли — доброкачественная или злокачественная, а также используется для назначения специфической противоопухолевой терапии», — говорится в сообщении.

Демяшкин отметил, что скорость роста злокачественных клеток позволяет прогнозировать развитие рака и эффективность лечения, а также диагностировать раннее злокачественное перерождение клеток, определить механизм изменения тканей.

Исследование дает возможность врачам выявить рак еще на ранних стадиях и уберечь пациента от тяжелого и длительного лечения.

Врач подчеркнул, что с целью ликвидации раковых клеток пациенту могут ввести препараты, блокирующие рост сосудов в области опухоли. Это прекратит доставку кислорода и питательных веществ к ней.