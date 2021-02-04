РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 фев. Порядка 18 человек доставили в отдел полиции подмосковных Котельников в рамках очередного рейда по выявлению нарушителей общественного порядка и в сфере таксомоторных перевозок, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Котельниках продолжается работа по выявлению недобросовестных водителей в сфере таксомоторных перевозок. В четверг на территории автовокзала «Котельники» прошел рейд с участием сотрудников администрации и Котельниковского отдела полиции.

«Рейд был направлен на проверку нарушений водителями такси. Также был проведен дополнительный рейд на выявление лиц, нарушивших миграционное законодательство РФ и общественный порядок. В результате в Котельниковский отдел полиции было доставлено 18 человек за различные правонарушения», - говорится в сообщении.

На задержанных составили административные протоколы. Кроме того, полицейские задержали двух человек за кражу.

Также в ходе рейда эвакуировали два автомобиля.