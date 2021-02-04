РИАМО - 4 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил благоустройство одного из самых популярных мест для зимнего отдыха в Подмосковье — Мытищинского лесопарка, где в этом сезоне появилась новая лыжная база и освещенная трасса для катания, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Зимой в выходные в Мытищинском лесопарке активно отдыхают более 2 тысяч человек из Мытищ, других округов Подмосковья, а также Москвы. За время новогодних праздников здесь побывали 13 тысяч человек. Всего в регионе насчитывается 126 лыжных трасс.

«В Подмосковье большой запрос на парки и лесопарки. У нас оборудовано 48 мест в парках, где можно кататься на лыжах. Но каждый раз запрос растет: чтобы и тепло, и парковки, и прокат были. Чай после катания попить. Задача — и дальше устанавливать освещение. Пока здесь всего 1,5 километра трассы освещено. К следующему сезону обязательно сделаем больше», — сказал Воробьев.

Кататься в Мытищинском лесопарке можно на своих лыжах и тюбингах, либо взять оборудование в прокат. Для пенсионеров и льготников действует скидка 50%. В теплых раздевалках есть душ и сушилки для ботинок, можно выпить чай или кофе. Трасса подходит для любителей активного отдыха и профессионалов, в том числе и для пожилых жителей.

Воробьев пообщался с лыжниками и подарил комплекты для катания старейшим мытищинским спортсменкам — 78-летним Татьяне Бобковой и Таисии Зворыгиной.

«Хочу поблагодарить губернатора за то, что сделал нам такой лесопарк. Мне очень нравится — уютно, комфортно и удобно, есть туалеты. Хорошая лыжня, безопасная и грамотно сделана — по ней можно ездить и классическим ходом, и коньковым. С детьми гулять очень здорово, раньше так не было. Сейчас у нас все на уровне Европы», — сказала Бобкова.

За два года в парке обустроили освещенные дорожки, лавочки, современные детские площадки, кафе и парковку. Летом здесь занимаются воркаутом, йогой, волейболом, а также катаются на велосипедах. Обустроены две пикниковые зоны.

В Подмосковье насчитывается 170 парков, в том числе 19 лесопарков. Для любителей зимнего отдыха в парках и на общественных территориях Московской области открыто 207 горок, 164 катка, 126 лыжных трасс, обустроено 87 теплых зон.