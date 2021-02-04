РИАМО - 4 фев. По программе «Мой район» из 30 старых кинотеатров в столице сделают общественные центры, где помимо кинопоказа будут игровые комнаты, фермерские рынки и кафе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы их (центров - ред.) ввели уже семь. В этом году будет введено не меньше 15. В целом по этой программе будет реконструировано больше 30 старых кинотеатров, которые сегодня не востребованы, но в которых сохраняется кинопоказ», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Реализацию концепции осуществляет инвестор — ООО «Эдисонэнерго» (ADG Group). Завершить реконструкцию большинства кинотеатров планируется в 2021-2022 годах.

Ранее Собянин посетил центр «Ангара», который стал первым объектом, созданным в рамках городской программы реконструкции старых кинотеатров. С момента открытия его посетили свыше 1,4 миллиона человек.