РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 фев. Ученица Детской школы искусств имени В.К. Андреева Котельников Маргарита Анахова стала лауреатом фестиваля юных исполнителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ученица отдела оркестровых инструментов ДШИ имени В.К. Андреева Маргарита Анахова стала лауреатом XIV Открытого фестиваля юных исполнителей имени М.И. Табакова в номинации «блокфлейта». Поздравляем талантливую Маргариту Анахову, ее преподавателей Александра Кузнецова и концертмейстера Наталью Соломонову с заслуженной победой на конкурсе», - говорится в сообщении.

Основными целями конкурса являются сохранение и развитие традиций отечественной школы исполнительства на духовых и ударных инструментах, а также развитие творческого сотрудничества и обмен опытом педагогов музыкальных школ для совершенствования музыкального образования детей.

«Члены жюри фестиваля не скупились на хорошие оценки и оценили игру Маргариты на 9,2 балла из возможных 10»,- заключается в сообщении.