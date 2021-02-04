РИАМО - 4 фев. Несмотря на пандемию коронавируса, плановая помощь пациентам в столице осталась на уровне прошлых лет, этого удалось добиться благодаря вводу временных Covid-госпиталей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большинство клиник работают в обычном режиме. Мы никому не отказываем в плановой помощи. Объем плановой помощи за прошедший год был примерно такой же, как и в предыдущий год», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что плановую медпомощь удалось сохранить благодаря введению в городе временных коронавирусных госпиталей. Это снизило нагрузку на поликлиники и стационары.

Ранее Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве демонстрирует постоянное улучшение, но снимать запрет на проведение массовых мероприятий пока преждевременно.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.