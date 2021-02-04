РИАМО - 4 фев. Два земельных участка на 2-ой Магистральной улице в Пресненском районе столицы площадью 0,07 гектара предоставили ОАО «РЖД» для развития инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.

«Участки <...> предоставят для реконструкции и электрификации ветви №24 Кутузово-Москва-пассажирская – Смоленская в рамках развития Малого кольца Московской железной дороги», – сказала глава комитета Анастасия Пятова.

В настоящее время земельные участки свободны от застройки.