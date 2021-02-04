РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Следователи подмосковного Подольска устанавливают обстоятельства смерти двух девушек в округе, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в соцсетях появилась информация о смерти двух девушек в Подольске. Сообщалось, что юные студентки покончили с собой и оставили предсмертные записки.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства смерти девушек», - сказала Врадий.