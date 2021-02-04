РИАМО - 4 фев. Несмотря на пандемию коронавируса, в столице продолжается создание эффективной системы онкопомощи, за 2020 год в городе провели свыше 280 тысяч госпитализаций пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, оказание онкопомощи пациентам в столице не останавливалось ни на один день.

«Ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под коронавирус. <…> В московских онкологических клиниках провели более 280 тысяч госпитализаций. Это на треть больше, чем в прошлом году», — сказала Ракова в интервью «Интерфаксу», опубликованном в четверг.

Вице-мэр добавила, что в городе на 12% увеличилось количество курсов лучевой терапии — до 9 тысяч. А число курсов химиотерапии выросло в полтора раза до 248 тысяч.

Ракова отметила, что в городе продолжают внедрять новые стандарты помощи онкологическим больным. При этом в рамках масштабного переоборудования за год закуплено свыше 300 единиц медицинской техники.

Качество диагностики выросло, появилась возможность выполнять новые виды генетических и гистохимических исследований. Цифровизация помогла максимально автоматизировать процесс обработки диагностического материала.

«Онкологические заболевания остаются одним из самых серьезных медицинских вызовов, а борьба с ними – ключевой задачей здравоохранения Москвы. Помощь онкологическим пациентам — наш приоритет», — резюмировала Ракова.