РИАМО - 4 фев. Пожилые москвичи активно участвуют в прививочной кампании против коронавируса, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Спутник V» вполне приемлемая вакцина для пожилого поколения. У нас привилось даже не десятки, а сотни тысяч людей старшего поколения. Должен сказать, что люди старшего поколения эту прививку переносят гораздо легче, чем молодые. У них проще организм воспринимает вакцину. Так что «Спутником» могут прививаться люди всех возрастов», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

В Москве проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Всего с начала пандемии в столице выявили 937 450 случаев заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.