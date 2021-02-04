РИАМО - 4 фев. Пять земельных участков в ТиНАО решили предоставить в собственность гражданам, на них можно построить садовые дома, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Такое решение приняли в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК) в четверг.

«Площадь участков – от 0,1 гектара до 0,2 гектара, одобренная площадь нового строительства – от 256 до 808 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, граждане смогут построить садовые дома на пяти участках по адресам: деревня Зверево, Радужная улица, владение 10Г, 10В; деревня Руднево, Привольная улица, владение 9; Щаповское поселение - деревня Сатино-Татарское, владение 1А, и деревня Троицкое, владение 26Б.

Сейчас участки свободны от застройки.