Как жителям Подмосковья получить выплату в трудной жизненной ситуации в 2021 году

Кто может получить выплату
Подмосковное правительство в конце января утвердило порядок оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в Московской области, в 2021 году.
Речь идет о выплате, которая предоставляется единовременно, ее размер не превышает 50 тысяч рублей на человека.
Согласно документу, матпомощь могут оформить одинокие граждане и семьи, проживающие в Подмосковье.
Основаниями для получения выплаты могут быть:
– инвалидность;
– неспособность самостоятельно обслуживать себя из-за преклонного возраста или болезни;
– сиротство;
– безнадзорность;
– безработица;
– одиночество;
– другие тяжелые ситуации, в которых человеку требуется помощь.
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Какие документы потребуются
Чтобы получить матпомощь, нужно обратиться с личным заявлением к депутату Мособлдумы по избирательному округу, в котором зарегистрирован гражданин. В заявлении нужно изложить ситуацию, указать контактные данные и реквизиты своего счета. Депутат, в свою очередь, перенаправит заявление в подразделение соцзащиты.
К своему обращению нужно приложить копии подтверждающих документов, заверенные либо с предъявлением подлинников для сверки. Также можно самостоятельно передать их в управление соцзащиты в 10-дневный срок с момента регистрации в нем поступившего заявления.
К таким документам относятся:
– паспорт (или другой удостоверяющий личность документ);
– свидетельство о заключении/расторжении брака (если есть);
– свидетельства о рождении детей (если есть);
– документ, подтверждающий проживание в Подмосковье (если эти сведения не содержатся в паспорте);
– копия финансового лицевого счета или другой документ, подтверждающий количество зарегистрированных граждан по месту жительства заявителя;
– документы, подтверждающие конкретные жизненные сложности.
Так, чтобы подтвердить трудную ситуацию, можно приложить:
– справку об инвалидности (заявителя или члена семьи);
– справку пенсионера (свою или члена семьи);
– справку о наличии болезни (у заявителя или члена семьи);
– свидетельство о смерти члена семьи;
– трудовую книжку или сведения из электронной трудовой (свою или члена семьи; для тех, кто не состоит на учете в службе занятости);
– справку безработного (свою или члена семьи; для тех, кто состоит на учете в службе занятости);
– постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения документов или денег у заявителя или членов его семьи;
– справку о пожаре (выдается ГУ МЧС России по Московской области);
– другие документы, оформленные по законодательству РФ и региона.
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Срок для начисления выплаты
В срок не более 15 рабочих дней после поступления заявления и документов собирается заседание территориальной комиссии по оказанию экстренной социальной помощи гражданам, и на нем принимается решение о начислении выплаты либо отказе в ней.
В течение трех рабочих дней после заседания соцзащита информирует заявителя о результате. В случае положительного решения выплата перечисляется не позднее чем через 20 рабочих дней со дня его принятия.
Таким образом, максимальный срок получения выплаты при положительном решении – 35 рабочих дней с момента поступления заявления в соцзащиту.
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Причины для отказа в выплате
Основания для отказа в выплате предусмотрены следующие:
– отсутствие у заявителя или членов его семьи права на получение матпомощи;
– предоставление неполного комплекта документов;
– противоречивые сведения в документах;
– несоответствие документов требованиям российского законодательства;
– предоставление неполных или недостоверных сведений о семье;
– отсутствие в бюджете Московской области средств по соответствующей статье расходов.
Однако если в матпомощи отказали, можно обратиться с заявлением повторно.
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