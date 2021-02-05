Как жителям Подмосковья получить выплату в трудной жизненной ситуации в 2021 году

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Чтобы получить матпомощь, нужно обратиться с личным заявлением к депутату Мособлдумы по избирательному округу, в котором зарегистрирован гражданин. В заявлении нужно изложить ситуацию, указать контактные данные и реквизиты своего счета. Депутат, в свою очередь, перенаправит заявление в подразделение соцзащиты.

К своему обращению нужно приложить копии подтверждающих документов, заверенные либо с предъявлением подлинников для сверки. Также можно самостоятельно передать их в управление соцзащиты в 10-дневный срок с момента регистрации в нем поступившего заявления.

К таким документам относятся:

– паспорт (или другой удостоверяющий личность документ);

– свидетельство о заключении/расторжении брака (если есть);

– свидетельства о рождении детей (если есть);

– документ, подтверждающий проживание в Подмосковье (если эти сведения не содержатся в паспорте);

– копия финансового лицевого счета или другой документ, подтверждающий количество зарегистрированных граждан по месту жительства заявителя;

– документы, подтверждающие конкретные жизненные сложности.

Так, чтобы подтвердить трудную ситуацию, можно приложить:

– справку об инвалидности (заявителя или члена семьи);

– справку пенсионера (свою или члена семьи);

– справку о наличии болезни (у заявителя или члена семьи);

– свидетельство о смерти члена семьи;

– трудовую книжку или сведения из электронной трудовой (свою или члена семьи; для тех, кто не состоит на учете в службе занятости);

– справку безработного (свою или члена семьи; для тех, кто состоит на учете в службе занятости);

– постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения документов или денег у заявителя или членов его семьи;

– справку о пожаре (выдается ГУ МЧС России по Московской области);

– другие документы, оформленные по законодательству РФ и региона.

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