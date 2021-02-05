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Шпаргалки

Как жителям Подмосковья получить выплату в трудной жизненной ситуации в 2021 году

Кто может оформить матпомощь в размере до 50 тысяч рублей и как это сделать в Московской области, читайте на портале РИАМО.
© РИА Новости,   Евгений Епанчинцев
1

Кто может получить выплату

© РИАМО,   Николай Корешков

Подмосковное правительство в конце января утвердило порядок оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в Московской области, в 2021 году. 

Речь идет о выплате, которая предоставляется единовременно, ее размер не превышает 50 тысяч рублей на человека.

Согласно документу, матпомощь могут оформить одинокие граждане и семьи, проживающие в Подмосковье.

Основаниями для получения выплаты могут быть:

– инвалидность;

– неспособность самостоятельно обслуживать себя из-за преклонного возраста или болезни;

– сиротство;

– безнадзорность;

– безработица;

– одиночество;

– другие тяжелые ситуации, в которых человеку требуется помощь.

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2

Какие документы потребуются

© РИАМО,   Александр Манзюк

Чтобы получить матпомощь, нужно обратиться с личным заявлением к депутату Мособлдумы по избирательному округу, в котором зарегистрирован гражданин. В заявлении нужно изложить ситуацию, указать контактные данные и реквизиты своего счета. Депутат, в свою очередь, перенаправит заявление в подразделение соцзащиты.

К своему обращению нужно приложить копии подтверждающих документов, заверенные либо с предъявлением подлинников для сверки. Также можно самостоятельно передать их в управление соцзащиты в 10-дневный срок с момента регистрации в нем поступившего заявления.

К таким документам относятся:

– паспорт (или другой удостоверяющий личность документ);

– свидетельство о заключении/расторжении брака (если есть);

– свидетельства о рождении детей (если есть);

– документ, подтверждающий проживание в Подмосковье (если эти сведения не содержатся в паспорте);

– копия финансового лицевого счета или другой документ, подтверждающий количество зарегистрированных граждан по месту жительства заявителя;

– документы, подтверждающие конкретные жизненные сложности.

Так, чтобы подтвердить трудную ситуацию, можно приложить:

– справку об инвалидности (заявителя или члена семьи);

– справку пенсионера (свою или члена семьи);

– справку о наличии болезни (у заявителя или члена семьи);

– свидетельство о смерти члена семьи;

– трудовую книжку или сведения из электронной трудовой (свою или члена семьи; для тех, кто не состоит на учете в службе занятости);

– справку безработного (свою или члена семьи; для тех, кто состоит на учете в службе занятости);

– постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения документов или денег у заявителя или членов его семьи;

– справку о пожаре (выдается ГУ МЧС России по Московской области);

– другие документы, оформленные по законодательству РФ и региона.

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3

Срок для начисления выплаты

© РИАМО,   Александр Кожохин

В срок не более 15 рабочих дней после поступления заявления и документов собирается заседание территориальной комиссии по оказанию экстренной социальной помощи гражданам, и на нем принимается решение о начислении выплаты либо отказе в ней.

В течение трех рабочих дней после заседания соцзащита информирует заявителя о результате. В случае положительного решения выплата перечисляется не позднее чем через 20 рабочих дней со дня его принятия.

Таким образом, максимальный срок получения выплаты при положительном решении – 35 рабочих дней с момента поступления заявления в соцзащиту.

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4

Причины для отказа в выплате

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Основания для отказа в выплате предусмотрены следующие:

– отсутствие у заявителя или членов его семьи права на получение матпомощи;

– предоставление неполного комплекта документов;

– противоречивые сведения в документах;

– несоответствие документов требованиям российского законодательства;

– предоставление неполных или недостоверных сведений о семье;

– отсутствие в бюджете Московской области средств по соответствующей статье расходов.

Однако если в матпомощи отказали, можно обратиться с заявлением повторно.

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