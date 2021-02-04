РИАМО - 4 фев. Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я говорил о том, что январь будет переломным, скорее всего, и у нас начнется выход из этой сложной ситуации. Практически так и получается. <...> Я думаю, действительно, к маю основные ограничения уже будут сняты», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он отметил, что в ковидных госпиталях все еще много пациентов.

За все время пандемии в Москве выявили 937 450 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 2095 случаев зафиксировали за прошедшие сутки.

В связи со спадом заболеваемости городские власти решили свернуть 15 Covid-стационаров и вернуть их к оказанию плановой медпомощи.

Вместе с тем в столице продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку делают в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.