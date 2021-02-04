РИАМО - 4 фев. На вакцинацию от коронавируса в столице записались около 500 тысяч человек, 400 тысяч человек уже сделали прививки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас около 40%, которые прививаются, - это люди старшего поколения. В целом на вакцинацию записалось около полумиллиона москвичей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что из них 400 тысяч человек уже сделали прививки.

В мегаполисе проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

За последние сутки в городе выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе выявили 937 450 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.