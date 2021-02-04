РИАМО - 4 фев. Торжественное открытие первого в городе муниципального коворкинга площадью более 1600 квадратных метров состоялось в здании многофункционального центра «Мои документы» в подмосковном Реутове в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Вместе с директором департамента инноваций и перспективных исследований министерства науки и высшего образования Российской Федерации Вадимом Викторовичем Медведевым открыли первый в городе муниципальный Open-коворкинг и обсудили с предпринимателями города стратегию развития бизнеса и реализуемые проекты», - сказал Каторов.

Он отметил, что в новом муниципальном коворкинге Реутова для резидентов созданы современные и комфортные условия для ведения бизнеса.

«Созданы 152 места для работы в зоне открытого пространства open space и мини-офисах. Все помещения оснащены высокотехнологичным оборудованием и обеспечены высокоскоростным каналом интернет. Принципиально важной для нас задачей остается создание новых рабочих мест и привлечение инвесторов, вместе с которыми мы сможем выполнить все социальные обязательства перед нашими жителями, и этому тоже будет служить наш коворкинг», - подчеркнул Каторов.

Глава Реутова уточнил, что в рамках мероприятия прошло торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между опытным заводом АО «ВПК «НПО машиностроения» и Реутовским экспериментальным заводом средств протезирования.

«Нам приятно, что в рамках открытия муниципального коворкинга сошлись интересы крупного, среднего и малого бизнеса, что стало предшествием подписания соглашения с Реутовским экспериментальным заводом средств протезирования. Я считаю, что именно в новом коворкинге можно проводить больше подобных встреч с бизнес-сообществом города для обмена информацией, обсуждения проблем, возникших у коллег, вместе решать вопросы благоустройства муниципалитета и многое другое», - сказал заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» Валерий Бунак.

Бунак отметил, что АО «ВПК «НПО машиностроения» с января 2021 года является членом Союза машиностроителей России. Офис Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России в Реутове открыли на улице Гагарина, 33. Рабочие места уже оснащены современной мебелью, компьютерами и оргтехникой.