РИАМО - 4 фев. Власти Москвы не планируют поголовно прививать всех жителей города от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Нет задачи все население привить. Мы видим, что большинство граждан перенесли болезнь, большинство в легкой форме. Поэтому крайней нужды всем прививаться нет. Но надо позаботиться о людях, которые находятся в зоне риска — это пожилые и с хроническими заболеваниями», — сказал Собянин в эфире канала «Россия 24».

Мэр также заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице.

В Москве за минувшие сутки выявили 2095 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в мегаполисе выявили 937 450 случаев инфицирования.

В городе идет массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в 100 поликлиниках и выездных пунктах, которые работают в общественных местах, к примеру, ТЦ, фудмоллах и офисах госуслуг.

Вакцинация бесплатная. Процедура длится порядка 40 минут. Для нее нужно иметь паспорт и полис ОМС.

В Москве отменен ряд коронавирусных ограничений, но горожане по-прежнему обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и при поездках в транспорте.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.