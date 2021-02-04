РИАМО - 4 фев. В Москве ситуация с коронавирусом постоянно улучшается, по уровню заболеваемости сейчас наблюдаются показатели сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация демонстрирует постоянное улучшение. Мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как она дальше будет развиваться. Мы видели, что ситуация набрала большую положительную динамику. Эта динамика сохраняется и сегодня», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией находится на уровне сентября.

В Москве с начала пандемии выявили 937 450 случаев коронавируса, выздоровели 835 168 человек, скончался 13 701 заразившийся.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.