РИАМО - 4 фев. Загруженность столичных улиц вечером в четверг оценивается в семь баллов из десяти возможных, город стоит в серьезных пробках, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Так, загружены участки Бульварного и Садового кольца, ТТК и МКАД. Также затруднено движение на Профсоюзной улице, Можайском шоссе, Нижегородской эстакаде и других улицах.
По прогнозу сервиса, загруженность дорог в Москве к 21 часу упадет до трех баллов.
Ранее синоптики предупредили, что снегопад в мегаполисе продлится до следующего утра. Водителей попросили пересесть на общественный транспорт.
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