РИАМО - 4 фев. Загруженность столичных улиц вечером в четверг оценивается в семь баллов из десяти возможных, город стоит в серьезных пробках, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, загружены участки Бульварного и Садового кольца, ТТК и МКАД. Также затруднено движение на Профсоюзной улице, Можайском шоссе, Нижегородской эстакаде и других улицах.

По прогнозу сервиса, загруженность дорог в Москве к 21 часу упадет до трех баллов.

Ранее синоптики предупредили, что снегопад в мегаполисе продлится до следующего утра. Водителей попросили пересесть на общественный транспорт.