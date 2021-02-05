Почти за год пандемии многие устали от самоизоляции, удаленки и одиночества. С приближением весны и ослаблением ковидных ограничений самое время – налаживать контакты и возобновлять общение. Один из необычных способов отметить 14 февраля для одиночек – отправиться на тантра-вечеринку. Впрочем, вокруг таких мероприятий довольно много мифов и домыслов. Корреспондент РИАМО решил на собственном опыте узнать, как проходят тантра-практики, кто и зачем туда ходит и можно ли там найти любовь.

Вечер желаний

Я заинтересовался тем, что же такое тантра, после общения со знакомой. По ее словам, занятия тантрой помогли ей расширить личные границы, лучше узнать себя и вообще пошли на пользу.

Надо попробовать, решил я, а заодно проверить, насколько правдиво расхожее мнение о том, что тантра-встречи — не что иное, как секс-оргии.

Вообще, тантра — это общее обозначение эзотерических индийских традиций, представленных в буддизме и индуизме. Их главная цель – внутреннее освобождение и духовное развитие. Что же касается сексуальных практик, то они в тантре есть, но отнюдь не являются ее главным компонентом. Это лишь один из способов достичь просветления.

Как оказалось, в Москве немало школ тантры, которые проводят встречи, тренинги, семинары и выездные мероприятия. Там обещали достижение небывалых духовных вершин, но без особой конкретики.

Чтобы развеять все сомнения, в один из свободных вечеров я отправился в йога-клуб на «Дмитровской», где проходила тантра-вечеринка под названием «Вечер желаний». По словам организаторов, это помогает мужчинам и женщинам находить путь друг к другу.

Мероприятие стартовало в 8 и длилось до 11 вечера, билет для женщин – 800 рублей, для мужчин – 900. С собой советовали брать «удобную одежду для телесных практик», а также сменную обувь – мягкие тапочки или сланцы.

На первый раз я позвал за компанию друга, однако он, бегло оглядевшись на месте, сообщил, что займется просветлением в другой раз. Так я оказался один на один с тантрой.

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Носки и телефон – это лишнее

На входе в йога-клуб девушка-администратор проверила мой билет, попросила надеть бахилы и показала, как пройти к раздевалкам.

Возле подоконника с кулером, чаем и сладостями уже топилась большая группа поклонников тантры — мужчин и женщин разных возрастов.

Душой компании был мужчина лет 50, голый по пояс, который обнимал сразу двух собеседниц и о чем-то с ними оживленно говорил.

Толпа любителей чая плавно перетекала в очередь в туалет — места в коридоре практически не было.

Я поскорее нырнул в мужскую раздевалку, чтобы подготовиться к «Вечеру желаний». Но свободных шкафчиков там не оказалось — вещи лежали прямо на них в несколько слоев.

«Кинь вещи куда-нибудь, а телефон и ценности оставь администратору. И не опаздывай: после 20:00 в зал никого не пускают», — посоветовал, заметив мою растерянность, худой мужчина лет 40, натягивая спортивные штаны.

Сдача телефона поначалу огорчила, но потом я подумал, что цифровой детокс тоже может быть полезен. Сдав мобильный администратору, я отправился в зал. Перед входом стояла куча тапочек — я снял свои, оставшись в носках. Кстати, почти все на тренинге были босиком, и именно наличие носков выдавало во мне новичка.

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Нарушать социальную дистанцию

Помещение для тантры походило на небольшой спортзал с высоким потолком. С него свисали шары, вокруг царил полумрак.

У дальней стены стоял, очевидно, сенсей — худой лысый мужчина в белой майке и черных штанах, который монотонным и успокаивающим голосом давал команды гостям в микрофон. На вид сенсею было около 55-60 лет. Его образ говорил о том, что она наверняка не раз бывал в Индии и учился там секретам тантры.

Под команды сенсея участники шумно вдыхали и выдыхали воздух, так что в зале стоял гул. Помещение едва ли было рассчитано на такое количество гостей – в зале собралось 50-60 мужчин и женщин (примерно поровну), которые теснили друг друга.

«А как же социальная дистанция?», — пронеслось в голове. Впрочем, дальше дистанция между нами только сокращалась. Поэтому, если есть страх перед коронавирусом – сеансы тантры точно не для вас.

После того, как гости продышались и размялись, настал черед танцев. Каждый мог выбрать себе пару, а готовность к танцам означала рука, поднятая вверх. Однако выбрать партнершу я не успел — выбрали меня. Я приглянулся приятной женщине средних лет: мы, как и остальные, встали друг напротив друга и взялись за руки.

Хотя полагалось молчать, глядя друг другу в глаза, моя партнерша это правило нарушила. «Я смотрю, ты новенький (неужели носки?!). Просто расслабься и выкинь все из головы. Просто почувствуй, тебе понравится. Это очень расширяет границы», — произнесла она.

Простояв так минуту-другую, мы закружились в медленном танце под популярную песню из 80-х. Когда она закончилась, по команде сенсея мы обняли друг друга и просто стояли молча несколько минут.

Обнимать незнакомого человека — довольно странное ощущение. Поначалу это очень непривычно и не всегда приятно. Но когда раз-другой переступаешь через себя, то становится проще.

Когда пятиминутка объятий закончилась, все повторилось снова: я медленно, следуя инструкции, отпустил свою партнершу и стал искать новую. К слову, на тантру приходят и парами, но их сразу предупреждают, что надо все время держаться вместе или быть готовым к тому, что твою половину заберут для тантрической практики.

Одним словом, подобные тренинги — не лучшее место для ревнивых и собственников.

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Трогать приходится много

После первой партнерши я танцевал еще дважды с разными незнакомками, после чего нам скомандовали стелить коврики. На всех места едва хватило: коврики легли вплотную друг к другу, а одному пожилому мужчине места не нашлось. «Да как так можно?! Это неуважение к людям!», — громко возмущался он, пока в дело не вмешалась администратор.

Я лег на коврик и минут 15 по команде сенсея делал разные упражнения из йоги. В этой части обошлось без сюрпризов.

Потом всем сказали выбрать себе партнеров для второй части тренинга — мой выбор пал на девушку, чей коврик лежал рядом. Мы сели друг напротив друга и взялись за руки – сенсей дал нам пару минут на разговор.

«У меня страшные проблемы с тактильным контактом. Я занималась и танцами, и боксом, но от любых прикосновений меня буквально трясет. Поэтому я и пришла сюда — хочу побороть этот страх, ведь на тантре трогать приходится много», — поделилась партнерша.

Затем мы снова танцевали и обнимались — тут я старался быть максимально деликатным.

На этом первые 1,5 часа подошли к концу, и всех отпустили пить чай. Возле кулера и туалета сразу образовались заторы, как в театральном антракте. Но уже десять минут спустя нас позвали на вторую часть тренинга, где мы, наконец, должны были открыть в себе новые грани.

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Вибрации с рейтингом 18 плюс

Вернувшись в зал, я заметил, что некоторые успели уснуть на своих ковриках — их разбудил лишь голос сенсея.

Он объяснил, что впереди нас ждет четыре фазы. Первая — фаза вибраций. Ее идея в том, чтобы под музыку, вводящую в транс, позволить своему телу вибрировать (проще говоря, дергаться) так, как хочется, не пытаясь себя сдерживать. Причем вибрировать можно вместе с партнершей — если ваши ритмы совпали, вы начинаете вибрировать вместе.

Чтобы все поняли наверняка, он показал, как это происходит, на своей помощнице. Если отбросить все тантрические термины, получалось, что в идеале должна получиться имитация секса.

Вторая фаза — это танцы, когда все двигаются под гипнотическую музыку в парах так, как им хочется. Третья — сидеть спина к спине со своим партнером, а четвертая — просто лежать на коврике и расслабляться уже одному.

После инструктажа моя партнерша с тактильными проблемами грустно посмотрела на меня и сказала, что, если я ее трону, она меня вырубит с одного боксерского удара. Я решил, что ехать в травмпункт мне не хочется — я как-нибудь повибрирую один.

После этого все завязали себе глаза повязками, по очереди доставая их из общего мешка. Когда я закрыл глаза, в нос ударил густой пряный запах — это помощники сенсея подожгли благовония и стали окуривать гостей.

Заиграла гипнотическая музыка, и я начал вибрировать, как полагалось по инструкции. Очень быстро в небольшом помещении стало душно и жарко. Вскоре со всех сторон стали раздаваться звуки, явно указывающие на то, что здесь происходит действо с рейтингом 18 плюс.

В этом странном состоянии я провел минут 30, иногда случайно касаясь других людей.

Потом пришла череда безумных танцев под индийские мотивы — с завязанными глазами и в дыму благовоний было сложно отследить точно, сколько это продлилось. Но я успел взмокнуть и довольно сильно устать.

И снова то тут, то там слышались чьи-то томные и страстные вздохи и вскрики…

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Очнуться в нижнем белье

Когда пришла очередь сидеть и лежать на коврике, постигая нирвану, я был этому рад — ноги держали плохо. Воцарилась тишина, но тут где-то неподалеку заплакала девушка. Сначала я подумал, что мне показалось.

Я приподнял повязку и увидел, что девушка в слезах сидит в объятиях молодого человека, который ее успокаивает. Видимо, она плакала от избытка чувств на этом странном вечере.

Вскоре зазвонил колокольчик, призывающий всех к пробуждению.

Люди медленно поднимались со своих ковриков и снимали с глаз повязки, приходя в себя — причем некоторые оказались в одном нижнем белье.

Партнеры – видимо, так принято в тантре – кланялись друг другу, а потом, по команде сенсея, все участники сели в большой круг и поклонились еще раз — на этот раз каждый кланялся всем участникам сразу. Наконец, все отправились в раздевалки.

Мужчины и женщины, еще недавно сливавшиеся в тантрическом экстазе, быстро переодевались и, повесив рюкзаки на плечи, шли к метро.

Возможно, они никогда больше не встретятся, но так и должно быть: ведь тантра – не свидание. Сюда все-таки идут не за любовью, а ищут путь к себе.

Насколько я успел понять, польза тантры в том, что она помогает расширить тактильные границы – большинство за этим туда и идут. Хотя для особо чувствительных этот опыт может оказаться травматичным: все-таки, на мой взгляд, все эти объятия, вибрации и танцы требуют довольно крепкой психики.

Лично я шел за новым опытом – и я его получил. Для себя я решил, что пойду на тантру еще раз, но не один, а со знакомой, чтобы вместе постигать нирвану.

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