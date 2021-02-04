РИАМО - 4 фев. Земельный участок площадью 0,86 гектара на востоке Москвы решили предоставить инвестору для строительства производственного комплекса по изготовлению изделий для авиационной промышленности, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Анастасии Пятовой, строительством масштабного инвестиционного проекта комплекса по изготовлению и испытанию изделий для авиационной, оборонной и других отраслей промышленности будет заниматься ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов».

«На рассматриваемом участке одобрено размещение новых зданий суммарной поэтажной площадью до 14 тысяч квадратных метров», - сказала Пятова.

Участок находится по адресу: Салтыковская улица, владение 24.

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