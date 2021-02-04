РИАМО - 4 фев. Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в мытищинском торговом центре 4Daily стал стационарным, сделать прививку здесь можно по будням без предварительной записи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В Мытищах большой спрос на вакцинацию от ковида, в среднем сейчас здесь прививают 250-280 человек в сутки. Поэтому для удобства жителей мобильный пункт в торговом центре 4Daily мы сделали стационарным», - написал Воробьев в Instagram.
Глава региона пояснил, что вокруг торгового центра располагается густонаселенный район, поэтому жителям будет удобно, чтобы пункт работал постоянно.
Прививочный пункт в ТЦ 4Daily работает по будням с 12:00 до 20:00. Перед процедурой необходимо пройти медосмотр, также следует взять с собой паспорт и полис ОМС. Пункт работает без предварительной записи.
Всего в Подмосковье организовали 35 пунктов вакцинации от коронавируса при торговых центрах.
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4 ФЕВРАЛЯ
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