РИАМО - 4 фев. Земельные участки в Зеленограде, на северо-востоке, востоке и западе столицы выставят на торги, на них предлагают построить объекты автомобильного сервиса, торговли и культуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии Анастасии Пятовой, автотехцентр площадью 8,6 тысячи квадратных метров предлагают построить в Зеленограде на участке площадью 0,5 гектара в промзоне «Алабушево».

«В поселке Внуково, на улице Советской (рядом с владением 2А, ЗАО) предлагается построить объекты культуры и торговли площадью порядка 2 540 квадратных метров (площадь участка 0,4 гектара)», — говорится в сообщении.

В Северо-Восточном административном округе на Сельскохозяйственной улице, владение 12А, на продажу выставят участок площадью 0,1 гектара для строительства объекта придорожного сервиса площадью около 1 240 квадратных метров.

На востоке столицы на Новоухтомском шоссе, владение 5, предлагают построить автомойку площадью около 1 660 квадратных метров на участке площадью 0,2 гектара. На участке расположена открытая автостоянка и частично снесенный бытовой городок.

Все остальные участки свободны от застройки.

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