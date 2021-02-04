По данным Следственного комитета России, только за первые три недели года 19 россиян получили серьезные травмы во время катания на тюбингах и спуска с горнолыжных склонов. Эксперты отмечают, что чаще всего такие случаи возникают из-за катания в не предназначенных для этого местах. Ведь у «ватрушек» нет системы торможения, и они практически неуправляемы. Корреспондент РИАМО собрала истории о закончившихся в травмпунктах спусках с незнакомых склонов.

Екатерина:

«В эти новогодние каникулы мы ездили в Челябинск. По плану нашего путешествия была поездка на несколько дней в «Таганай» – национальный парк, знаменитое туристическое место. Вообще, он предназначен для экскурсий и туризма: здесь есть несколько площадок, чтобы разбить палатки и провести время на природе, смотровые площадки, сувенирные лавки и разные экскурсионные маршруты.

Однако, так как местность горная, сюда также очень часто заглядывают любители экстрима – как ни странно, даже дети под присмотром родителей. Их любимое занятие – кататься на «ватрушках» с высоких и крутых спусков заповедника, несмотря на то, что специально отведенной территории для этого здесь нет: вокруг деревья, сами тропы неровные, ходят люди. В этот раз стояла на смотровой площадке и наблюдала, как с очень высокого склона дети спускались вниз на ледянках и тюбингах.

Прямо при нас один парень сел на «ватрушку» и на очень большой скорости врезался в сосну. В итоге – кома, очень сильно ударился головой.

Родители в момент происшествия отвлеклись на младшего ребенка – тот из-за чего-то заплакал. Но я не понимаю, как вообще можно было пустить своих детей кататься в таких опасных местах! Ради чего? Хотели получить эмоции – получили травмы. Думаю, сначала всем стоит помнить про элементарную технику безопасности».

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Анастасия:

«Дочь моих знакомых решила разнообразить свои каникулы: с друзьями пошли кататься с дворовой горки «для необычных ощущений». У нас есть специальное проверенное место, где можно безопасно спускаться на санках, ледянках и «ватрушках», но о нем все знают, «приелось».

А та горка, куда пошли ребята, находится где-то за гаражами – она довольно крутая и, что самое опасное, на ней есть опасные балки, прутья и прочий металлолом. Дети умудрились из этого сделать трамплины!

Собственно, катание ничем хорошим не закончилось – девочка повредила мениск, а парень из их компании набил огромную шишку.

Я думаю, что в зимний период нужно задуматься о возведении специальных безопасных горок, которые могли бы удовлетворить желания таких беспечных экстремалов».

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Екатерина:

«Недавно мы ездили на базу отдыха, и там я поняла, почему многие говорят, что «ватрушки» могут быть опасными. После оттепели немного подморозило, и тюбинги очень сильно заносило – кататься было очень неудобно.

К тому же мы пошли не на специальную трассу, а в овраг: он нам показался более интересным, так как там были небольшие природные трамплины и повороты. Почему-то мы решили, что если связать два тюбинга, то их будет меньше заносить. В итоге из-за ледяного покрытия «ватрушки» с какой-то неимоверной скоростью поехали, и их заносило, наоборот, очень сильно.

На одном из поворотов мой тюбинг занесло настолько, что он перевернулся. Я из него вылетела, упала щекой на лед и в таком вот положении проехалась несколько метров. Вдобавок к этому сверху на меня еще наехал тюбинг подруги.

В тот раз я очень сильно разодрала щеку и получила ушиб нижней челюсти – и считаю, что я еще довольно легко отделалась.

Поэтому не стоит рисковать своим здоровьем – лучше кататься на проверенных трассах, а не изобретать велосипед».

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Михаил:

«Этой зимой мы решили попробовать покататься на «ватрушках» в лесу около нашего дома – там небольшой, но довольно крутой овраг. Это место посоветовал мне мой хороший знакомый, сказал, что ощущения будут ярче, чем на крутых трассах в Сочи, например. Все бы хорошо, трасса действительно для взрослого человека несложная – но рядом стоит несколько деревьев, от которых нужно уметь уворачиваться.

А главная сложность и в то же время опасность «ватрушек» – здесь практически невозможно затормозить или взять управление в свои руки. Ты летишь, куда тебя занесет инерция.

Несколько раз у меня получилось объезжать березы – я переносил вес на другой край тюбинга. Но на четвертый раз я попросил друга меня подтолкнуть, чтобы развить еще большую скорость. В итоге справиться с управлением не получилось – я влетел в березу на полной скорости и сильно ушиб руку.

Прямо с горки мы поехали в травмпункт – сначала подозревали трещину, но в итоге подтвердился только сильный ушиб. Однако рукой было больно двигать больше недели. Это очень сложно и уж точно не стоит каких-то ярких ощущений».

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