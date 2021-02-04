РИАМО - 4 фев. Около 3 тысяч единиц спецтехники и свыше 17 тысяч дорожных рабочих и дворников задействовали в очистке дорог, общественных территорий и дворов в Подмосковье от снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В четверг в регионе уже очистили от снега более 12,5 тысяч километров региональных и муниципальных дорог. Из-за снегопада дорожные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

«Сейчас осадки в виде снега продолжаются, на дорожной сети работают более 2,3 тысячи дорожных рабочих и свыше 1,5 тысяч единиц спецтехники», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он также попросил водителей по возможности пересесть на общественный транспорт.

Уборку снега во дворах и на общественных пространствах в регионе проводят более 15 тысяч дворников и свыше 1,4 тысячи единиц техники.

«В первую очередь очищаем выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам коммуникаций. Затем внутриквартальные проезды и детские площадки», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Ранее в Подмосковье объявили экстренное предупреждение из‑за снега и гололедицы. Ожидается, что снегопад будет идти до следующего утра.

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