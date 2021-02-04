РИАМО – 4 фев. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за пропаганду потребления закиси азота («веселящего газа») не по назначению, сообщает Газета.ru.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин подписал закон, который запрещает продажу закиси азота в немедицинских целях, то есть для одурманивания.
Сегодня закись азота используется для медицинских целей, например, при наркозе, а еще в промышленности — для консервирования и хранения продуктов. Употребление человеком данного газа может привести к угнетению дыхания, сердечной недостаточности, гипоксии. Имели место и смертельные случаи.
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