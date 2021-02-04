РИАМО – 4 фев. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за пропаганду потребления закиси азота («веселящего газа») не по назначению, сообщает Газета.ru.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Согласно нововведению, штраф для россиян за подобные нарушения составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для ИП — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч», – говорится в сообщении.

Ранее Путин подписал закон, который запрещает продажу закиси азота в немедицинских целях, то есть для одурманивания.

Сегодня закись азота используется для медицинских целей, например, при наркозе, а еще в промышленности — для консервирования и хранения продуктов. Употребление человеком данного газа может привести к угнетению дыхания, сердечной недостаточности, гипоксии. Имели место и смертельные случаи.​​​​