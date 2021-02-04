РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Подольские студенты в составе сборной колледжа «Московия» представят Подмосковье на чемпионате профмастерства, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Торжественная церемония закрытия 2-го этапа VII открытого регионального чемпионата Московской области по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» состоялась 3 февраля. Участие в ней приняли пять команд Московской области, одна команда из Москвы и одна команда из Санкт-Петербурга.

«Колледж «Московия» занял весь пьедестал почета: I место – студенты СП Домодедово (структурного подразделения, - ред.), II место – студенты СП Львовское (Подольск), III место – студенты СП Домодедово. Медальон за профессионализм получили студенты СП Ленинское. Так, подольские студенты в составе сборной колледжа «Московия» представят Московскую область на всероссийском чемпионате», - говорится в сообщении.