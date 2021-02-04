РИАМО - 4 фев. Оппозиционера Алексея Навального привезут в Бабушкинский суд Москвы для рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

«Доставка Алексея Навального будет», - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Ранее Навальный в своих каналах в Telegram и Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко поддерживает изменения в Конституцию РФ. Под видео блогер написал высказывания, порочащие честь и достоинство ветерана, а также подрывающие его репутацию.

По обвинению в клевете Навальному грозит штраф или обязательные работы.

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