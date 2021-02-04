РИАМО - 4 фев. Более 590 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в общих собраниях собственников многоквартирных домов в электронном виде с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«В текущем году запланировано провести еще 20 тысяч онлайн-собраний собственников. Каждый собственник многоквартирного дома может самостоятельно инициировать голосование по вопросам управления своего дома и принять решение по нему дистанционно», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что главным удобством электронного формата собраний для жителей региона является то, что проводить предварительные собрания по выбору системы не требуется.

Также собственникам не требуется дополнительная регистрация. Они авторизуются в системе через учетную запись госуслуг, а юридические лица участвуют в собрании путем обращения к администратору.

Как частные собственники, так и юрлица могут провести голосования посредством Единой информационной аналитической системы ЖКХ Московской области по любой тематике, предусмотренной Жилищным кодексом РФ.

Мобильное приложении «ЕИАС ЖКХ» можно скачать на цифровых площадках AppStore и Google Play.

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