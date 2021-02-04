РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Каждый четверг в клубе «Активное долголетие» в Люберцах жители городского округа могут сделать прививку от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! Информируем вас, что с 4 февраля 2021 года и далее каждый четверг с 10:00 до 14:00 в помещении клуба «Активное долголетие» по адресу: Люберцы, улица Куракинская, дом №5 все желающие могут сделать прививку от Covid-19. Используется вакцина «Спутник V» Российского научного центра имени Гамалеи», - говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В первую очередь вакцинация в клубе «Активное долголетие» организована для лиц старше 60 лет. Но и другие возрастные группы старше 18 лет могут там сделать прививку.

Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

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