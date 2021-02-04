РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. В прошлом году в компанию «Ростелеком» устроились на работу 24 выпускника IT-колледжа подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Николай Цуканов и глава округа Эльмира Хаймурзина посетили Красногорский IT-колледж. Гости пообщались с победителями регионального чемпионата профмастерства WorldSkills и ознакомились с разработками учащихся.

«В прошлом году в компанию «Ростелеком» трудоустроены 24 выпускника», - говорится в сообщении.

Цуканов высоко оценил работу IT-колледжа.

«Здесь отличная материально-техническая база, которая соответствует международным стандартам. Мы еще обязательно обсудим, как можно выстроить отношения между училищем и «Ростелекомом» – помимо практики, помимо материальной базы», - сказал вице-президент компании.

IT-колледж был создан на базе ГБПОУ МО «Красногорский колледж» в рамках договора между правительством Московской области и руководством ПАО «Ростелеком» в сентябре 2019 года. За два года в мастерских прошли обучение 257 человек.

В рамках нацпроекта «Образование» в IT-колледже действуют мастерские по компетенциям: веб-дизайн и разработка; сетевое и системное администрирование; программные решения для бизнеса; IT-решения для бизнеса на платформе 1С; разработка виртуальной и дополненной реальности.