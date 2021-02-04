РИАМО - 4 фев. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил новый детский сад «Искатель» в бывшем военном поселке Новый городок, с середины апреля 2020 года подрядной организацией здесь велись работы по реконструкции и переоборудованию клуба в дошкольное учреждение на 150 мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

За это время было выполнено устройство фасада, конструкций полов и перекрытий, монтаж электроснабжения и инженерных систем, благоустройство территории. Также была усилена конструкция здания и фундаментов. С 8 февраля дошкольное учреждение примет первых детей.

«На этом месте когда-то был одноименный клуб: мы полностью реконструировали здание, и теперь это современное дошкольное учреждение на 150 мест. С музыкальным и спортивным залами, а также пищеблоком полного цикла. До сегодняшнего дня местный детский сад представлял собой четыре квартиры на первом этаже пятиэтажного дома. Там были тяжелые условия как для детей, так и для родителей», – рассказал Андрей Иванов.

Здание «Искателя» было построено в 1966 году, в последние годы оно находилось в аварийном состоянии. По нормам СанПиН, строительство нового образовательного учреждения в поселке запрещено из-за близкого расположения аэродрома. Поэтому совместно с местными жителями было принято решение сделать на базе клуба «Искатель» детский сад.

На территории Одинцовского округа ведется большая работа по строительству детских садов и школ, а также переоборудованию старых зданий под новые учреждения. На днях была завершена реконструкция нового учебного корпуса школы №12 в Одинцове на 750 мест. Двумя неделями ранее открылся детский сад в Лесном городке на 160 мест.

В следующем месяце на территории жилого комплекса «Западные ворота столицы» должно заработать дошкольное учреждение на 110 мест. На данный момент ведется капитальный ремонт здания в Одинцове, где также будет размещен новый сад на 150 детей. Запустить его планируется к 1 сентября.

«Строительство социальной инфраструктуры — важнейшая задача, которую ставит перед нами руководство страны и лично президент Владимир Путин. Он поручил в кратчайшие сроки ликвидировать очереди в детские сады и вторые смены в школах. Вместе с правительством Московской области мы решаем эти проблемы», – резюмировал Андрей Иванов.