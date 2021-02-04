РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Первый в 2021 году Открытый турнир по мини-футболу на Кубок «Спартака» пройдет в Люберцах 7 февраля, в нем примут участие 14 детских и юношеских команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организатор спортивного мероприятия - футбольная школа «Спартак», ее филиал находится в городском округе.

«В это воскресенье, 7 февраля, состоится открытый турнир по мини-футболу на Кубок «Спартака». 14 команд в трех возрастных группах (2008-2012 годы рождения) из Люберец и ближайших округов сыграют друг с другом в 25-минутных таймах», - говорится в сообщении.

Футбольный турнир пройдет во Дворце спорта «Триумф». Начало в 9:00.

Команды-победители будут награждены памятными призами, кубками, медалями и грамотами.