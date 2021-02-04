РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Завершился ремонт дорожного покрытия на участках Зенинского шоссе в Люберцах, работы выполнены в установленные сроки, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

«Мосавтодор» провел ремонт дорожного полотна на участках большой площади. Теперь состояние проезжей части на Зенинском шоссе позволяет ускорить движение автотранспорта и обеспечить должную безопасность», - сказал Покацкий.

Проведение ремонтных работ на участках автомобильной дороги «Марусино - Зенино - Некрасовка» инициировала администрация городского округа Люберцы, направив соответствующее обращение в ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ямочному ремонту были запланированы на 2 февраля.