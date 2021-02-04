РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Юнармейцы организовали выставку современных образцов вооружения в одной из школ Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В школе №55 поселка Красково состоялась выставка современных образцов вооружения.

«Юнармейцы отряда «Гвардия» рассказали ученикам младших классов об экспонатах выставки и ответили на интересующие вопросы. Подобные мероприятия позволяют юным люберчанам узнать много нового и пообщаться со старшими товарищами», - сказал начальник Люберецкого отделения ВВПОД «Юнармия» Алексей Черкасов.

Он добавил, что после таких встреч большинство младших школьников хотят пополнить ряды юнармейцев.