РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. Новый центр лицевой хирургии будет отчислять в бюджет Красногорска до 3 миллионов рублей налогов, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Диагностический центр лицевой хирургии SDiMatriX - уникальное предприятие. Такого еще нет в Москве и Московской области. Приятно, что Красногорск в этом плане один из первых. Кроме того, это наш новый налоговый резидент, который предоставил еще и новые рабочие места», – сказал замглавы администрации округа по земельно-имущественным отношениям и инвестициям Михаил Шувалов.

По его словам, на сегодняшний день работодатель создал 8 рабочих мест. Планируемый объем налоговых поступлений в бюджет составляет до 3 миллионов рублей.

Центр расположен в Красногорске на улице Ленина, 44.

«В скором времени в городе планируется открытие еще двух таких офисов», - заключается в материале.