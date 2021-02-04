РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 фев. Спортсмены из подмосковных Котельников заняли призовые места на областном первенстве по вольной борьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Раменском прошло первенство Московской области по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.

«180 участников из 22 муниципалитетов боролись за медали областного первенства. Спортсмены МАУ СШ «Котельники» показали отличные результаты, завоевав две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали», - говорится в сообщении.

Администрация поздравляет спортсменов и их тренеров Виталия Самсонова, Алексея Просветова и Михаила Куликова и желает ярких побед.