РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. В ходе проверки качества воды, проведенной по просьбе жителей квартиры дома №11 по улице Заречной в деревне Марусино городского округа Люберцы, представители коммунальных служб не выявили нарушений, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Василий Власов.

Он совместно с главным инженером АО «Люберецкая Теплосеть» Андреем Хлопотиным в рамках принятых решений на встрече с жителями ЖК «Марусино» провел проверку качества водоснабжения по заявке жительницы по адресу: улица Заречная, дом №11, корпус 2.

«По факту проверки вода подается в нормативном качестве без примесей и изменения цветности. Просьба к жителям ЖК «Марусино»: если вы обнаружили подачу водоснабжения с примесями, изменением цветности, указывать адрес полностью (номер дома, корпус, квартиру, контактный номер телефона) и сообщать для оперативной отработки специалистами управления ЖКХ администрации горокруга Люберцы и АО «Люберецкая Теплосеть», - сказал Власов.