РИАМО - 4 фев. Нарушений в содержании задержанных в центре для иностранных граждан в деревне Сахарово новой Москвы не выявлено, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Ранее СМИ сообщили о том, что люди, задержанные на несогласованных акциях, помещаются в центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, который уже переполнен арестантами и больше не может принимать граждан.

«Фотографии, размещенные в некоторых СМИ и интернете, не являются объективным отражением ситуации, так как сделаны гражданами, доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления», — говорится в сообщении.

Позже всех граждан разместили в полном соответствии с нормативными актами, а также предоставили им горячее питание и постельное белье. Все нормативы по числу лиц в камерах соблюдены, мест для размещения арестованных в центре достаточно.

Проверка, которую провели в центре временного содержания 2 февраля независимые эксперты и общественники, нарушений не выявила.